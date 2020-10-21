أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء)، سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الموالية لحزب الله اللبناني وإيران في الاستهداف الصاروخي الذي نفذته إسرائيل منتصف ليل (الثلاثاء/ الأربعاء) على ريف القنيطرة الشمالي في سورية.

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة، أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مدرسة يتواجد فيها مجموعات موالية لحزب الله اللبناني والإيرانيين في قرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي، مؤكداً وقوع خسائر في صفوف المليشيا المسلحة التي تتواجد شكل كثيف في تلك المناطق.

ولفت إلى أن اشتباكات عنيفة دارت على محور قرية فليفل بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في هجوم للأخير على مواقع الأول، ترافقت مع قصف مكثف واستهدافات متبادلة، حيث تمكنت الفصائل من صد الهجوم، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.