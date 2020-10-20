أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه «لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر»، مشددا على أن «قوة الجيش المصري كافية لحماية البلاد من أي اعتداء».

وشدد السيسي في كلمته خلال حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية (الثلاثاء)، على أن «مهمة حماية الوطن وترابه وأهله.. أمر شريف وعظيم»، مضيفا: «نحن لا نعتدي على أحد وجيشنا قادر على ردع أي معتدٍ»، موضحا أن «التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة».

وبيّن أن هناك «مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الشائعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة، مما يدفعنا للحظر ومما يدعونا لتكرار التنبيه عن آليات حشد الرأي العام بالسلب والتشكيك»، حسبما نقلت صحيفة «الأهرام» المصرية.