أعلنت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي الاعتصام داخل مقر البرلمان برفقة 4 نائبات من كتلتها، احتجاجا على العنف المسلط ضدهن داخل مجلس النواب برئاسة راشد الغنوشي.وأفادت موسي في تدوينة عبر صفحتها بـ«فيسبوك» مساء أمس بأنها دخلت وعضوات كتلة الحزب في اعتصام انطلاقا من ليل الاثنين، احتجاجا على ما وصفته بـ«العنف المتكرر ضد المرأة الذي أصبح سياسة ممنهجة داخل البرلمان لإخراس أصوات الكتلة». وقالت إن العنف المتواصل يأتي في ظل تزكية من رئيس البرلمان راشد الغنوشي والصمت الرهيب للدولة وعدم تحرك القضاء، بحسب قولها.وعقد كتب مجلس النواب اجتماعا مساء الاثنين، وسط حالة من الاحتقان والخلافات الحادة، على خلفية إصرار التحالف البرلماني المكون من«النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس» على تمرير مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإعلام والاتصال على الجلسة العامة اليوم (الثلاثاء).ونشرت موسي فيديو قالت إنه يوثّق الاعتداء اللفظي الذي طالها من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، لافتة إلى أن زميله في الكتلة عبد اللطيف العلوي رشق نائبة في كتلتها بقاروة مياه خلال اجتماع مكتب البرلمان.وأرفقت الفيديو بتدوينة، أكدت فيها «أن ديمقراطية العنف والمليشيات» في إشارة إلى نواب النهضة وائتلاف الكرامة، «تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولا يمكن السكوت عنها في ظل تخاذل الجميع في إدانة العنف ومحاسبة مرتكبيه»، بحسب التدوينة.وكانت النائبة التونسية أعلنت رفض العمل مع حركة النهضة وائتلاف الكرامة، وكشفت سابقا إعداد وثيقة لمكافحة الإرهاب، قالت إن حزبها سيعرضها على رئيس الحكومة، تتناول ما سمَّته «الأخطبوط الإخواني الذي يرتع في تونس بلا حسيب ولا رقيب».