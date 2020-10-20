أدرجت الولايات المتحدة شخصيتين و6 مؤسسات من الصين على قائمتها السوداء لتعاملهم مع شركة شحن إيرانية، لمساعدتها في الإفلات من العقوبات الأمريكية.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس (الإثنين)، أن المؤسسات الصينية التي تعاملت مع الأسطول البحري لخطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية (إيريسل غروب) هي شركات (ريتش هولدنغ غروب شانغهاي)، و(ريتش شيبينغ لاينز) و(ديلايت شيبينغ) و(غريشس شيبينغ) و(نوبل شيبينغ) و(سوبريم شيبينغ).

وقالت إنها أدرجت إيريك تشين المدير التنفيذي لشركة (ريتش هولدنغ) ورئيس الشركة دانيل هي على القائمة أيضاً. ومن المقرر تجميد أصول هذه الكيانات والأفراد ومنع المواطنين الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: «اليوم، نؤكد على تحذيرنا لجميع أصحاب المصالح في العالم: إذا تعاملتم مع شركة (إيريسل غروب) فستكونون عرضة للعقوبات الأمريكية».

يذكر أن هذه العقوبات هي الأحدث ضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015.