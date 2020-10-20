أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن الوحدة الوطنية السلاح الأقوى في مواجهة التحديات. وشدد أمير الكويت في افتتاح الدور التكميلية لمجلس الأمة، أمس (الثلاثاء)، على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية، وقال: نؤكد استمرارنا على نهج الأمير الراحل والتزامنا بالديمقراطية والدستور ودولة القانون.وأضاف أن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء مجلس الأمة. وأعرب عن تقديره لمشاعر الشعب الكويتي إثر رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لافتاً إلى أن الكويتيين جسدوا الرباط الوثيق مع القيادة.من جهته، تطرق رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى عدد من الملفات التي تواجه المجلس، قائلاً: «إن هناك العديد من الملفات والتحديات أمام المجلس المقبل التي لا تحتمل التأجيل».يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي وافق أمس الأول (الإثنين)، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة في الـ5 من ديسمبر القادم.ويتعين أن يوافق الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم الشهر الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد على هذا المشروع حتى يصبح نافذاً.وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 سبتمبر الماضي، ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاماً.