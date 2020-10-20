أعلنت لجنة المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة عن تبنيها قواعد جديدة للمناظرة القادمة بين المرشحين دونالد ترمب وجو بايدن.

وقالت اللجنة إنه سيتم كتم صوت الميكروفونات لكل من ترمب وبايدن للسماح بدقيقتين لكل من المرشحين لكي يتحدثا دون مقاطعة الآخر.

ومن المتوقع أن تجري المناظرة القادمة بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الخميس المقبل، بعد رفض الأول المشاركة في المناظرة الثانية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الخميس الماضي، بسبب عدم موافقته على إجراء المناظرة بطريقة افتراضية.

وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين، التي جرت يوم 29 سبتمبر الماضي، تميزت بأجواء متوترة، حيث قاطع المرشحان بعضهما البعض وتبادلا الألفاظ المسيئة.