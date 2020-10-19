نفت عدة مصادر داخل دوائر السلطة الفلسطينية ومسؤولون في منظمة التحرير اليوم لـ"عكاظ"، الأنباء المتداولة حول وفاة أمين سر المنظمة الدكتور صائب عريقات، متأثرا بإصابته بفايروس كورونا (كوفيد-19).

ومن جهته، أكد سفير دولة فلسطين في المملكة باسم الآغا في تصريحات إلى "عكاظ" أن حالة عريقات «مستقرة»، موضحا أن الأطباء قاموا بتنويمه تحت التخدير ووضعوا له أجهزة خاصة للتنفس الرئوي تناسب حالته الصحية.

وتابع الآغا: أن هذه الإجراءات جاءت بتوصية من الأطباء الذين أجروا له عملية زراعة للرئتين في الولايات المتحدة العام الماضي، مضيفا، أن هؤلاء الأطباء هم أيضا من أوصوا بنقله إلى المستشفى الإسرائيلي الذي يتلقى العلاج فيه حاليا لأنه المشفى الوحيد في المنطقة الذي يمتلك تلك الأجهزة المخصصة لحالات التنفس الصناعي لزارعي الرئة.

وأشار السفير إلى أنه تواصل قبل قليل مع أسرة عريقات، مجددا التاكيد على أن حالته الصحية مستقرة.

وفي سياق متصل، نفت مصادر فلسطينية لـ "عكاظ" صحة ما تم تداوله قبل أيام حول نقل أمين سر المنظمة صائب عريقات إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف إسرائيلية، مؤكدة أنه تم نقله عبر مركبة الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عدم صحة الأنباء المتداولة حول وفاة عريقات، مشيرة إلى أن حالته الصحية دخلت مرحلة الخطر وأن حالته متدهورة.

وشددت عشراوي التي ما زالت في مرحلة النقاهة جراء إصابتها قبل أيام بكورونا، على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية في السلطة وعدم الاستناد إلى مواقع التواصل التي تفتقد للمصداقية.

كما نفى أيضا مكتب وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق الدكتور نبيل شعث الأنباء المتداولة عن وفاة عريقات.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت أن أمين سرها صائب عريقات أصيب بفايروس كورونا المستجد في 8 أكتوبر الجاري، وتم نقله لاحقا للعلاج بأحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالته الصحية.