أكدت مصادر عدة داخل دوائر السلطة الفلسطينية ومسؤولون في منظمة التحرير اليوم، عدم صحة الأنباء المتداولة حول وفاة أمين سر المنظمة الدكتور صائب عريقات متأثراً بإصابته بفايروس كورونا (كوفيد-19).



ومن جهتها، أكدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمةعدم صحة الأنباء المتداولة حول وفاة عريقات، مشيرة إلى أن حالته الصحية دخلت مرحلة الخطر وأن حالته متدهورة.



وشددت عشراوي التي مازالت في مرحلة النقاهة جراء إصابتها قبل أيام بكورونا، على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية في السلطة وعدم الاستناد إلى مواقع التواصل التي تفتقد المصداقية.



كما نفى أيضاً مكتب وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق الدكتور نبيل شعث الأنباء المتداولة عن وفاة عريقات.



وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت أن أمين سرها صائب عريقات أصيب بفايروس كورونا المستجد في 8 أكتوبر الجاري، وتم نقله لاحقاً للعلاج بأحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالته الصحية.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم (الإثنين)، إن الرئاسة الفلسطينية والحكومة ووزارة الصحة يتابعون الحالة الصحية لعريقات الذي يعالج في مستشفى «هداسا عين كارم» في مدينة القدس المحتلة.



وأضافت في تصريحات نشرتها صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أن عريقات نقل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات.



وأفادت الكيلة بأن عريقات أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفايروس كورونا، معلنة أن الوزارة على تواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات لمعرفة التطورات على حالته الصحية أولاً بأول.



فيما أعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن «شائعات وفاة عريقات غير صحيحة، مؤكدة أن حالته حرجة لكنه لايزال على قيد الحياة».



جاء ذلك بعد أن تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين (65 عاماً) الذي يتلقى العلاج حالياً في مستشفى هداسا عين كارم بمدينة القدس المحتلة.