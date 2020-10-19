أعلن البرلمان العربي اليوم (الإثنين)، تولي البحريني عادل العسومي رئاسة البرلمان خلفاً للسعودي مشعل السلمي الذي عُين نائباً لرئيس مجلس الشورى في المملكة.وقال الأمين العام المساعد للبرلمان العربي السيد البابلي:«النائب عادل عبدالرحمن العسومي تولى رئاسة البرلمان العربي خلفاً للدكتور مشعل بن فهم السلمي بعد صدور الأمر الملكي بتعيين الدكتور السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى».وكان مكتب البرلمان العربي قد قرر في اجتماعه الذي عُقد في 15 أكتوبر الجاري أن يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس البرلمان بعد خلو منصب الرئيس وفقاً للنظام الداخلي.