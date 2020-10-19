طلب رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي اليوم (الإثنين)، من جميع الولاة إعلان حظر تجول بجهاتهم انطلاقاً من يوم غد (الثلاثاء)، وذلك عقب اجتماع في قصر الحكومة بالقصبة بوزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.وناقش الأجتماع الوضع الأمني بالبلاد، والأحداث التي شهدتها مدينة الشابة إثر القرارات الأخيرة للجامعة التونسية لكرة القدم، ومدى امتثال المواطنين لإجراءات حظر التجول، كما اطلع رئيس الوزراء على سير الأبحاث في حادثة كشك سبيطلة.وأكد رئيس الوزراء التونسي على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه.