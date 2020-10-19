كشفت صحيفة «الميرور» اللندنية نية رئيس الوزراء البريطاني (بوريس جونسون)، الاستقالة في فصل الربيع القادم بمجرد أن يحقق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصحيفة، فإن نواب حزب المحافظين يستعدون لإعلان رئيس الوزراء استقالته، بعد أن اشتكى بشكل خاص من راتب قدره 150.402 جنيه إسترليني، وهو ما يزعم أنه لا يكفي ليعيش.

جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن كبير مساعديه دومينيك كامينغز كان يخطط للاستقالة العام القادم، ويدعي أن رئيس الوزراء سيستقيل العام المقبل بسبب «اعتلال الصحة».

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أن يصبح زعيمًا لحزب المحافظين، كان رئيس الوزراء يتقاضى راتبًا قدره 275 ألف جنيه إسترليني سنويًا مع صحيفة «التلغراف»، كما كان يحصل على 160 ألف جنيه إسترليني في شهر واحد مقابل إلقاء خطابين.

كما قال أحد أعضاء البرلمان: «لدى بوريس 6 أطفال على الأقل، بعضهم صغير بما يكفي ليحتاج إلى مساعدة مالية».

وأضاف أن جونسون كان عليه أيضا أن يدفع لزوجته السابقة «مارينا ويلر» كجزء من تسوية طلاقهما.