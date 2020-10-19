كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولاً في البيت الأبيض زار أخيراً، دمشق سرا للاجتماع مع النظام السوري.

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومصادر أخرى مطلعة على سير المحادثات، أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي كاش باتيل، الذي يعد مسؤولا بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، من أجل الإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزين.

ولم تكشف المصادر المسؤولين الذي التقى بهم باتيل، لكنها أوضحت أن المحادثات أجريت بهدف التوصل إلى «صفقة مع الأسد» ستؤدي إلى الإفراج عن الصحفي الأمريكي المستقل أوستين تايس، الذي سبق أن خدم في قوات المشاة البحرية واختفى خلال تغطياته التطورات في سورية عام 2012، والطبيب الأمريكي السوري ماجد كمالماز، الذي اختفى بعد احتجازه في نقطة تفتيش للقوات الحكومية السورية عام 2017.

كما يعتبر أن هناك 4 مواطنين أمريكيين آخرين على الأقل تحتجزهم السلطات السورية، لكن هناك، حسب الصحيفة، معلومات قليلة حول قضاياهم.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع إلى سورية منذ نحو 10 سنوات.