أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية اليوم (الأحد)، أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستوقعان اتفاقاً يوم الثلاثاء للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعياً بين مطارات بن جوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي. وقالت الوزارة إن اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن جوريون وإن من المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.ويأتي الاتفاق، الذي يسمح بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعياً، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.وذكرت شركة طيران يسرائير الإسرائيلية مطلع سبتمبر الماضي، أنها حجزت مكاناً على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات، استعداداً لإمكانية بدء حركة السياحة مع مضي البلدين قدماً نحو تطبيع العلاقات.وقالت متحدثة باسم الشركة إنها طلبت الإذن من سلطات الطيران المدني لتسيير الرحلات وحجزت مكاناً على جدول الرحلات للإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون في تل أبيب لحين صدور الموافقة.أما شركة العال، كبرى شركات الطيران الإسرائيلية، فقد أعلنت عن تسيير رحلات شحن للإمارات لكنها لم تتقدم بعد بطلب الإذن لتسيير رحلات تجارية حسبما قال متحدث.ودخلت العال التاريخ مطلع سبتمبر الماضي بإرسال أول رحلة رسمية لناقلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات، نقلت مسؤولين لإجراء محادثات بوساطة أمريكية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين البلدين.