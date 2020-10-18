قتل 12 مدنيا وأصيب أكثر من 100 بجروح في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة الأفغانية في ولاية غور غرب البلاد اليوم (الأحد). وقع الهجوم في فيروز كوه عاصمة الولاية التي لم تشهد الكثير من أعمال العنف مقارنة بغيرها خلال السنوات الماضية.وأفادت وزارة الداخلية بأن إرهابيين فجروا سيارة مفخخة، ما نجم عنه مقتل 12 مدنيا وإصابة أكثر من 100 بجروح. وقال المسؤول الصحي في غور جمعة غول يعقوبي، إن بين الضحايا عناصر أمن. وألحق الانفجار أضرارا بمبان قريبة تعنى بشؤون النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم. لكن القتال بين حركة طالبان والحكومة شهد تصعيدا في الأسابيع الأخيرة على الرغم من محادثات السلام الجارية في الدوحة.