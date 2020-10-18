نفذت الهند بنجاح إطلاقا تجريبيا لصاروخ «براهموس» البحري الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بحسب ما أفادت هيئة أنشطة البحث والتطوير العسكرية الهندية.وأعلنت الهيئة في بيان اليوم (الأحد) أن عملية الإطلاق نفذت من متن مدمرة «تشيناي» الشبحية التابعة للقوات البحرية الهندية، موضحة أن الصاروخ أصاب الهدف في بحر العرب بدقة عالية.وكانت نيودلهي نفذت سلسلة من اختبارات الصواريخ الجديدة، بما فيها صاروخ «براهموس» المجنح، الذي يمكن أن يضرب أهدافا تقع على بعد 400 كيلومتر من نقطة الإطلاق، وصاروخ «شاوريا» فرط الصوتي التكتيكي قريب المدى، وصاروخ «سمارت» المستحدث المضاد للغواصات، وصاروخ «رودرام-1» المضاد للإشعاعات، وصاروخ «بريتخفي-2» الباليستي.