نفى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن تكون أي طائرة أممية نقلت السفير الإيراني الجديد حسن إيرلو إلى صنعاء.وقال مكتب غريفيث في تغريدات على حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد): «ينفي مكتب المبعوث الأممي الخاص أي دور في نقل حسن إيرلو إلى صنعاء»، مطالباً الإعلاميين بالتأكد من المعلومات قبل نشرها والتواصل مع القسم الإعلامي في مكتبه قبل النشر.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب أعلن وصول سفير جديد من بلاده إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.ووصفت الحكومة اليمنية الشرعية سفير الملالي بأنه حاكم عسكري إيراني على صنعاء، وأنه بمثابة اعتراف يفضح المليشيا الإرهابية التي تمارس الإجرام والقتل في الشعب اليمني.وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إرسال طهران أحد الضباط التابعين لقاسم سليماني كحاكم عسكري إيراني لصنعاء، إضافة لتصريحاتها عن نيات لبيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة القادمة.وحذر في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم: من أن هذا التصعيد يمثل امتدادا للعدوان الإيراني الذي يواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم منذ خمس سنوات، والتآمر على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.وكشف أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن المدعو إيرلو مرشد ديني كبير وقائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات، ومسؤول عن تدريب عدد من النشطاء الإرهابيين والعناصر التابعة لحزب الله في معسكر يهونار الواقع في مدينة خرج شمالي طهران.ولفت إلى أن إعلان نظام الملالي تعيين سفير جديد لدى مليشيا الحوثي لن يضيف جديدا يذكر في العلاقة بين الطرفين أو مجريات المعركة، سوى التأكيد الإيراني على المسؤولية والرعاية الكاملة للانقلاب الحوثي والوصاية على قرار المليشيا السياسي والعسكري وانتداب حاكم عسكري إيراني لصنعاء.