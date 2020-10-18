كشفت مصادر فلسطينية، أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يتلقى العلاج من فايروس كورونا في مستشفى «هداسا» بإسرائيل. الذي نُقل إليه من منزله في الضفة الغربية اليوم (الأحد).وأفادت المصادر بأن دائرة شؤون المفاوضات، أكدت أنه تم نقل عريقات إلى أحد مستشفيات تل أبيب للعلاج من كوفيد-19، بسبب مشاكل في جهازه التنفسي.ووافقت إسرائيل على علاج كبير المفاوضين الفلسطينيين في أحد مستشفياتها، بعدما كشف أمس الأول (الجمعة) أنه يعاني من أعراض صعبة بعد أن أصيب بفايروس كورونا. وقال عريقات (65 عاماً)، وهو نائب من أريحا بالضفة الغربية المحتلة، على «تويتر»، إنه في العزل، ويتلقى العلاج الطبي في المنزل بعد يوم من تأكيد إصابته. وهناك قلق متزايد بشأن حالته لأنه خضع لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة عام 2017.