دحض الجيش الليبي ادعاءات وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق، تروج لاستيلاء عناصر مسلحة تابعة له على بعض المباني العامة والمؤسسات والمدارس في مدينة هون.وقال الجيش الليبي في بيان له اليوم (السبت): في الوقت الذي نبارك أي تقارب بين الليبيين لإنهاء الأزمة ونضع إمكانيات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبي من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة إلا أن وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق حريصة على زعزعة الأوضاع من خلال بث شائعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة وتدعي قيام ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون، وهذا مناف للحقيقة تماماً.وجدد التأكيد على عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف قواته، موضحا أن اللواء 128 التابع للقوات المسلحة الليبية المتمركز في تلك المنطقة يسير دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين.وحذر الجيش الليبي مليشيا الوفاق من «مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا، إذ تتوفر لدينا معلومات مؤكدة بأن المليشيات الإجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا، وتمكنا من رصد تحشيد للمليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للمليشيا».وقال إن القوات المسلحة الليبية «كانت وما زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى، في الوقت ذاته فإن قواتنا على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواتنا ومواقعنا».ودعت القوات المسلحة الليبية حكومة الوفاق لوضع حد لتسيب مليشياتها ووقف استفزازاتها، والكف عن بث الشائعات ونشر الأكاذيب حول اختراقات وهمية لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الوطني.