شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، على أن العقوبات المفروضة على إيران ستستمر طالما ظل الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، مؤكداً أن سياسة الضغط القصوى على طهران كانت ناجحة.وقال أوبراين خلال منتدى أسبن الأمني في العاصمة واشنطن، أمس (الجمعة)، إن الإيرانيين «ينتظرون ماذا سيحصل في الانتخابات هنا، وهم يفضلون أن تصل إدارة جديدة إلى البيت الأبيض. لكن إذا بقي ترمب لأربع سنوات مقبلة فإن العقوبات الاقتصادية ستستمر». وشدد على ضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني، حتى لا تهدد طهران العالم بصواريخها.وفي الملف العراقي، أكد سعي واشنطن لإعادة القوات الأمريكية من العراق، لكنه أضاف «سنبقي على البعض هناك». ولفت إلى أن واشنطن تريد سحب قواتها من أفغانستان، ولكن بطريقة تساعد حلفاءها وشركاءها.