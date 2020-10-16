في تطور لافت يشي بفتح الأجواء الليبية، هبطت أول طائرة مدنية في مدينة بنغازي قادمة من العاصمة طرابلس اليوم (الجمعة). وأكد ليبيون أن ما حدث يمثل نقلة نوعية يجب البناء عليها لتحقيق السلام وعودة الاستقرار والأمن إلى ربوع ليبيا. واعتبر المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي عودة الطيران بين طرابلس وبنغازي خطوة مفرحة ومهمة لعودة التواصل ولمّ الشمل بين الليبيين. وكتب على حسابه في فيسبوك: «عودة الطيران بين بنغازي وطرابلس خطوة مفرحة ومهمة في هذا الوقت لعودة التواصل ولم الشمل بين الليبيين. تحية لكل من ساهم في ذلك، نتمنى أن يفتح الطريق لمزيد من الجسور بين أبناء البلد الواحد».فيما رحب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، بإقلاع طائرة الخطوط الجوية الأفريقية من مطار معيتيقة في طرابلس باتجاه مطار بنينا الدولي في بنغازي. وقال على فيسبوك: «ها هي طائرة الخطوط الأفريقية ترتفع، وها هي جدران الكراهية والقطيعة بين الإخوة أهل الوطن الواحد تزول وتقع. غادرت مطار معيتيقة الآن رحلة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار بنينا بنغازي، الرحلة التدشينية للرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران الوطنية خلال الأيام القادمة ين كل مطارات ليبيا».يذكر أن رحلات الطيران كانت توقفت بعد معركة طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وفصائل الوفاق.