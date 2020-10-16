كشفت الحكومة المكسيكية اليوم (الجمعة)، أن السلطات الأمريكية اعتقلت وزير الدفاع المكسيكي السابق سالفادور سيينفويغوس في مطار لوس أنجليس، إلا أن أسباب توقيف الوزير لم تتّضح في الحال.وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في تغريدة على تويتر، إن وزير الدفاع الوطني السابق الجنرال سالفادور سيينفويغوس ثيبيدا اعتقل في مطار لوس أنجلويس في كاليفورنيا. وأضاف أن دوافع توقيف الوزير السابق سيوضّحها خلال الساعات المقبلة قنصل المكسيك في لوس أنجليس.وتولى سيينفويغوس حقيبة الدفاع من 2012 ولغاية 2018 في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو. وخلال تلك الفترة، اتّهمت منظمات حقوقية العديد من أفراد القوات المسلّحة المكسيكية بالتورّط في عمليات اختفاء مواطنين، بما في ذلك اختفاء 43 طالباً من مدينة أيوتثينابا في ولاية غيريرو جنوب شرق في العام 2014.وهناك وزير سابق آخر من حكومة بينيا نييتو موقوف حالياً في نيويورك هو خينارو غارسيا لونا، الذي كان يشغل حقيبة الأمن العام والذي اعتقل في ديسمبر 2019 في دالاس بولاية تكساس بتهمة التورط في تهريب ما لا يقل عن 53 طناً من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.