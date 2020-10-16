في إطار سياسة أقصى الضغوط لكسر نظام الملالي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن المدير الإيراني لشركة (payment24 ) سجاد شهيديان، حُكم عليه بالسجن لمدة 23 شهراً للالتفاف على العقوبات ضد إيران.وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، فقد أعلن مساعد المدعي العام الأمريكي، جون ديمرز في بيان مساء (الخميس)، إدانة شهيديان، كاشفاً كيف تحايل على العقوبات عبر الكذب على المورّدين الأمريكيين، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني من إيران، واستخدام جوازات سفر وبطاقات هوية مزورة.وأكدت وزارة العدل أنه اعتاد شهيديان تقديم جوازات سفر مزورة ووثائق إقامة أخرى لشركات أمريكية مثل «PayPal» للمعاملات المالية للتظاهر بأن زبائنه يعيشون خارج إيران. وأفصحت الوثائق المقدمة إلى المحكمة، أن لدى شركة الشاب الملقب بـ«صراف إيران» 40 موظفاً ومكاتب في طهران وشيراز وأصفهان.من جهتهم، أفاد المدّعون العامون في هذه القضية، بأن العمل الأوّلي لـ (payment24) كان إجراء معاملات مالية مع الشركات الموجودة في الولايات المتحدة، من أجل شراء وتصدير غير قانوني لبرامج الكمبيوتر من الشركات الأمريكية.واعترف شهيديان بأنه فتح حساب PayPal من قبل شركة (payment24) لمئات الأشخاص الذين يعيشون في إيران لإرسال ملايين الدولارات إلى الاقتصاد الإيراني.يذكر أنه تم القبض على شهيديان 33 عاماً، فى نوفمبر 2018 في بريطانيا بتهمة إجراء معاملات مالية مع إيران، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي.من جانبه، أكد العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالية في مينيابوليس مايكل بول، أن إدانة شهيديان تبعث برسالة واضحة إلى أولئك الذين ينتهكون عمداً العقوبات ضد إيران. وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالية وشركاءه في جميع أنحاء العالم يسعون إلى التعرف على الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الإجرامية دون أخذ أمن الولايات المتحدة بعين الاعتبار.