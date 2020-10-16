الزمان.. الذكرى الخامسة للتدخل الروسي في سورية (أكتوبر) 2015.. المكان: دمشق على عتبة القصر الجمهوري في دمشق، الموضوع الدوامة السورية ونهاية الصراع.تفاصيل مثيرة في هذه المقابلة لا توحي إلا بالسيادة المنقوصة للرئيس الأسد على كافة التراب السوري وعلى حتى قرارات الدولة السورية، الرجل الذي بات يستقبل كل وسائل الإعلام الغربية من أجل أن يخاطب الغرب، ولعل وسائل الإعلام الروسية هي الزبون الدائم في القصر الجمهوري خلال العام الجاري، فيما تعامل وسائل الإعلام الغربية الأسد على أنه أمر واقع ليس إلا، حتى أن قناة راي الإيطالية رفضت بعد إجراء لقاء مع الأسد بث مضمون اللقاء في نهاية العام الماضي، ولم يبق أمامه إلا الإعلام الروسي، بعد غدر قناة «راي» الإيطالية.في مقابلة الباب، كما سماها البعض، ظهر بشار الأسد مع الوكالة الروسية الإخبارية سيغودنيا على أحد أبواب القصر الجمهوري، في لقطة لافتة للغاية توحي بشكل رمزي أو على الأقل -قرأه البعض- على أنها مقابلة النهاية أمام الباب ونهاية عصر بشار الأسد، في هذا اللقاء تحدث الأسد عن كل ما لا يملكه خصوصا السيادة والأمن والاستقرار والاقتصاد.. ليكون مشهد لقاء الباب معبرا عن الحالة السورية شكلا ومضمونا، فالرئيس لم يعد يمسك خيوط اللعبة ومفاتيح البلاد المشرعة أمام الروس والإيرانيين.لم تكن بداية المقابلة عن سورية وكيف يتعامل الرئيس مع البلاد في ظل الأزمات المتلاحقة، ولم يكن الحديث عن مصير هذا البلد المدمر، أو على الأقل عن الوضع المأساوي في العاصمة دمشق وفقدان البنزين وأزمة الخبز وانعدام فرص العمل، بل كان أشبه بلقاء التابع أو لقاء حزبي يمجد من خلاله الأسد المنقذ القيصر الروسي، الذي لم يتوان هو وكل السياسيين الروس بالقول.. «لولانا لسقطت».في مقابلة «الباب» داخل القصر الجمهوري المترامي الأطراف على قمة المهاجرين والمطل على كل دمشق ابتعد الأسد عن أروقة وزوايا عديدة واختار مشهد الباب المفتوح، فهل كانت الرسالة الخروج الآمن من السلطة من بوابة القصر لا إسقاطا أو إزاحة من على الكرسي.في النقاشات المغلقة بين الوفود الروسية والأممية وغيرها من البعثات الدبلوماسية، كان الأسد يردد مقولة واحدة «لن يكون هناك خروج من السلطة بالقوة العسكرية»، لكن الشعب السوري هو من يقرر ذلك! بل إن روسيا قالت في أكثر من مرة لن يكون هناك إسقاط أو إزاحة للأسد كما يعتقد البعض، بل الحل من خلال عملية دستورية يجمع عليها كل السوريين، ومن ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا ما تعمل عليه روسيا ومن خلفها واشنطن حتى الآن.وعلى اعتبار أنه لا شيء صدفة في السياسة، خصوصا في مقابلة في القصر الجمهوري يتم التحضير لها بشكل مسبق ومتقن مع رئيس تشغل بلاده أهمية كبرى في السياسات الدولية، فإن ثمة تساؤلات كبيرة على بقاء الأسد في السلطة واختياره مقابلة قرب أحد أبواب القصر، فيما تقترب الانتخابات الرئاسية بعد 8 أشهر (في حزيران العام المقبل)، في الوقت الذي تتقارب وتتوافق الدول الإقليمية والغربية على ضرورة طي صفحة سورية من المسرح الدولي.من خلال تتبع مقابلات الأسد مع وسائل الإعلام الروسية، لوحظ بالصور أن الأسد -أو ربما الروس- يختارون المكان ذاته والديكور في القصر الجمهوري حتى المقاعد ذاتها، وهي في مجملها على أبواب القصر الجمهوري، دون أن يتغير أي تفصيل داخل القصر الجمهوري، بينما لوحظ في معظم المقابلات الأخرى أن الأسد ينتقي مواقع أخرى داخل القصر الجمهوري، وللمصادفة حق في هذه الحالة، إلا أن المصادفة لا تتكرر 6 مرات، بل في هذه الحالة تتحول إلى عملية ممنهجة، خصوصا في لقاء الأسد مع تلفزيون وزارة الدفاع الروسية قبل 3 سنوات، حيث بدا اللقاء على الأبواب، وبحسب متابعة اللقاءات السابقة لبشار الأسد فإن لقاء تلفزيون وزارة الدفاع الروسية في العام 2017 أول تلفزيون روسي يلتقي الأسد على الباب!تبقى هذه الظاهرة الرمزية في لقاء «الباب» موقعا للتساؤل المبرر أمام حادثة التكرار الممنهج، فلماذا كل هذه المقابلات تتم على أبواب القصر الجمهوري، دون أن يتغير الشكل العام لأجواء المقابلة التلفزيونية، لكن تبقى الرمزية محطا منطقيا ونفسيا للتفكير، ذلك أن الاقتراب من الأبواب يوحي بشيء بعيد وعميق ربما يكون الأسد يتشارك معنا في هذا التحليل على المستوى النفسي.. على الأرجح يخفي لقاء الباب الكثير من المفاجآت في الحالة السورية المليئة أصلا بالمفاجآت، لكن هذه المفاجآت قد تطول قليلا حتى يونيو (حزيران)، المقبل حيث الانتخابات الرئاسية.في ملحمة الرجل الاقتصادي الأول في سورية رامي مخلوف، الذي فجرها بخروجه عن عباءة بشار الأسد صدمة كبيرة بين السوريين، اختار ابن خال الرئيس في أول ظهور له في أول مايو (أيار) الماضي على الفيس بوك بتسجيل مصور، خلفية مريبة وهي عبارة مجموعة من الحطب رغم أن الأجواء لم تكن شتوية في الشهر الخامس من العام الجاري، وقد فسر طيف واسع من السوريين أن خلفية الحطب هذه التي ظهرت في تسجيلات مخلوف هي إشارة لتهديد بحرق البلاد على مبدأ ما يسمى في فترة من الفترات في سوريا بـ«الشبيحة» الذين رسخوا مقولة «الأسد أو نحرق البلد»، ولا ندري أيضا إذا كان الأمر مصادفة بحريق الساحل الذي تزامن مع خروج زوجة رامي مخلوف خارج البلاد، مع آخر «بوست» له على صفحته في فيسبوك حيث قال إن ما يجري بحقه هي أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط، ليندلع بعد أسبوع واحد فقط أكبر حريق في تاريخ سورية في جبال الساحل امتد إلى لبنان وتركيا.وأمام هاتين الصدفتين المريبتين، في لقاءات الرئيس الأسد أمام أبواب القصر الجمهوري، وإشارة الحطب التي تحققت مع رامي مخلوف في أقل من خمسة أشهر، هل يجب أن نؤمن بالصدفة أيضا؟