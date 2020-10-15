أكد قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد حلمي عباس، قدرة بلاده على الوصول لأبعد مدى في مواجهة ما يهدد الأمن القومي المصري.وقال، خلال كلمته بمناسبة يوم القوات الجوية، أمس (الأربعاء)، إن القوات المسلحة انتهجت مبدأ التنوع في مصادر التسليح، مؤكدا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة في منظومات التسليح خصوصا في السنوات الأخيرة.وأضاف: «انضمت العديد من الطائرات الحديثة المواكبة لأحدث ما تمتلكه الجيوش، ليبقى لجيش مصر قوات جوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي»، لافتاً إلى أن القوات المصرية اكتسبت المزيد من الخبرات والمهارات، وتم الاشتراك مع الدول الشقيقة والصديقة في العديد من التدريبات المشتركة داخل البلاد وخارجها.