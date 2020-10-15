حكم القضاء اليوناني أمس (الأربعاء) بالسجن 13 عاما على زعيم حزب الفجر الذهبي للنازيين الجدد نيكوس ميخالولياكوس، المؤيد للقومية الاشتراكية بعد إدانته بقيادة منظمة إجرامية. وحكمت المحكمة الجزائية أيضا بالسجن المؤبد على يورغوس روباكياس العضو في المنظمة، بعد إدانته باغتيال مغني الراب المناهض للفاشية بافلوس فيساس في 2013. وصنفت المحكمة بالإجماع الأسبوع الماضي الحزب الذي لديه جناح مسلح «منظمة إجرامية»، في حكم اعتبر تاريخياً من جانب رئيسة الجمهورية وجزء من الطبقة السياسية اليونانية. واعتبرت أن «الفجر الذهبي» مسؤول عن عدة جرائم، لا سيما مقتل مغني الراب والاعتداء على صيادين مصريين في عام 2012 ونقابيين شيوعيين في عام 2014.