اتفقت الولايات المتحدة وروسيا مبدئيا، على تمديد معاهدة نيوستارت لخفض ترسانة الأسلحة النووية، التي ينتهي مفعولها في فبراير 2021. وفي حين طالبت واشنطن مراراً بكين بالانضمام إلى مفاوضات خفض ترسانة الأسلحة النووية، مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية المقرّرة بعد ثلاثة أسابيع، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب إبقاء المعاهدة على ما هي عليه في الوقت الراهن. وقال المفاوض الأمريكي مارشال بيلينغسلي: «نرغب في الواقع في تمديد معاهدة نيوستارت لفترة معينة، شرط أن يوافقوا في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية». وأضاف «نعتقد أن هناك اتفاقاً مبدئياً على أعلى مستوى بين حكومتينا».