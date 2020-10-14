أعلنت متحدثة باسم ​مكتب التحقيقات الفيدرالي​ الأمريكي في حديث أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة قاطعة حول سبب الانفجار المدمر الذي ضرب ​مرفأ بيروت​ في الرابع من أغسطس الماضي. ولفت في تصريح اليوم (الأربعاء) إلى بيان سابق قالت فيه «إف بي آي» ستقدم لشركائنا اللبنانيين المساعدة في التحقيق بالانفجار. وأضاف أنه ينبغي توجيه المزيد من الأسئلة إلى السلطات اللبنانية بصفتها المحقق الرئيسي في هذا الانفجار.يذكر أن مصدرين في الحكومة الأمريكية​ مطلعين على التقارير الرسمية والتحليلات المتعلقة بالحادثة كانا أكدا أن الوكالات الأمريكية كانت مقتنعة إلى حد كبير بأن الانفجار كان حادثًا.