فرضت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر السودانية، حظر تجول بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداء من الساعة 12 ظهرا حتى الرابعة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء، بسبب الاحتجاجات على قرار إعفاء والي كسلا. وأعلنت عن وكالة السودان للأنباء، أن المحتجين أغلقوا الطرق المؤدية لميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض الطرق في بورتسودان.وأصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أمس الثلاثاء، قرارا بإعفاء والي كسلا صالح محمد صالح عمار. وشهدت بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان موجة غضب من القرار.وأصدرت نظارة عموم قبائل البني عامر، بيانا انتقدت فيه قرار رئيس الوزراء حمدوك إعفاء والي كسلا.وقالت: «حذرنا مرارا من العواقب الوخيمة لأي معالجة منفردة لقضية والي كسلا في ظل الاستقطاب المجتمعي والاحتقان الأهلي الحاد الذي تشهده الولاية بسبب الاعتراض على الوالي استنادا إلى مبررات قبلية وعنصرية».وأضاف البيان: «جاء رفضنا لأي قرار بإعفائه بسبب المبررات العنصرية والتشكيك في الهوية التي اتكأت عليها حملة القوى الرافضة للوالي والتي استخدمت جميع أسلحة الاستهداف مثل الطعن والتشكيك في الهوية بما يتعارض مع الوثيقة الدستورية التي تنص على المواطنة أساسا للحقوق والواجبات».