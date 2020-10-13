أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية على موقها اليوم عن تدشين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العاصمة واشنطن غداً (الأربعاء).

ويترأس الحوار عن الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وعن الجانب الأمريكي نظيره وزير الخارجية مايكل بومبيو.

وسيتركز الحوار على الالتزامات المشتركة لتعزيز الأمن والازدهار الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتبادلات الشعبية التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ الاجتماع الأساسي بين الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز على متن السفينة يو إس إس كوينسي منذ 75 عاما. كما سيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا في الساعة 8:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.