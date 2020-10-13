تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات اليوم (الثلاثاء)، بشن هجمات جديدة في ناغورنو كاراباخ. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، إن القوات المسلحة الأذربيجانية استأنفت عملياتها الهجومية بقصف مدفعي وصاروخي على محاور الإقليم.فيما اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القوات المسلحة الأرمينية بقصف منطقة تارتار في انتهاك للهدنة الإنسانية، وهو ما نفته وزارة الدفاع الأرمينية تماماً مؤكدة أن الجانب الأرميني ملتزم بوقف إطلاق النار ويحبط الهجمات الأذربيجانية التي تنتهكه.وحضت روسيا، التي توسطت في وقف إطلاق النار، الجانبين على احترام الهدنة الإنسانية التي بدأت قبل أيام، للتوصل إلى وقف كامل للقتال في الإقليم.وقالت أذربيجان إن 41 مدنياً قتلوا، وأصيب أكثر من 200، ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن مسؤولين أرمن قولهم: إن 17 جنديا آخرين قُتلوا في الصراع مع أذربيجان، ليرتفع إجمالي عدد القتلى في صفوف العسكريين إلى 542.في غضون ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، مقتل 119 من عناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا في المعارك. وأكد المرصد أن أنقرة تحضّر أكثر من 400 مقاتل سوري من الموالين لها لنقلهم إلى أذربيجان خلال الأيام القادمة. ولفت إلى ارتفاع عدد المقاتلين السوريين الذين تم نقلهم إلى أذربيجان إلى ما لا يقل عن 1450، بعد نقل 250 مقاتلاً الأسبوع الماضي. وكشف أن جثث بعض المرتزقة عادت إلى الأراضي السورية برفقة دفعة من المقاتلين. وقد جرى جلب جثة 78 قتيلاً إلى سورية فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.