قتل 12 جندياً مالياً اليوم (الثلاثاء) في هجومين شنهما مسلحون مجهولون على مواقع الجيش في باماكو وسط البلاد.واتهم الجيش المالي في بيان له، مسلحين ينتمون إلى جماعات «جهادية» بتنفيذ الهجوم، مؤكداً أن الهجوم الأول وقع أثناء الليل في قاعدة عسكرية بمدينة سوكورا وأسفر عن مقتل 9 جنود، فيما وقع الهجوم الثاني صباحا وأسفر عن مقتل 3 جنود كانوا في طريقهم لمكان الهجوم الأول.وكانت جماعات إرهابية قد أطلقت سراح رهائن غربيين بينهم موظفة إغاثة فرنسة مطلع الأسبوع في إطار صفقة مع السلطات في باماكو التي أطلقت سراح نحو 100 من العناصر الإرهابية لتلك الجماعات.