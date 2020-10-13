كشف طبيب البرلمان التونسي ماهر العيادي اليوم (الثلاثاء) تسجيل 18 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا بين النواب. وأوضح أن هناك 12 إصابة في كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض، وإصابتين في كتلة حركة النهضة الإخوانية.وقال القيادي إن هناك إصابة واحدة في كل من كتلة الإصلاح، وكتلة قلب تونس، وكتلة ائتلاف الكرامة، والكتلة الديموقراطية، لافتا إلى ثبوت إصابة مساعدين برلمانيين (اثنين) لكتلة الدستوري الحر بالوباء الفتاك.وأعلن طبيب البرلمان تسجيل عدد من حالات الشفاء من المرض لدى موظفين بالبرلمان ثبتت إصابتهم في وقت سابق، مبيناً أن 11 شخصا تم وضعهم في الحجر الصحي الذاتي ومتابعة وضعيتهم الصحية بعد مخالطتهم لحالات إيجابية.