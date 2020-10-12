دعا المتحدث باسم البيت الأبيض أمس (الأحد) إلى إعادة جدولة المناظرة الشخصية الملغاة بين الرئيس ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بعد أن أكد طبيب الرئيس يوم السبت أن ترمب لم يعد يشكل تهديداً صحياً بنقل عدوى كورونا للآخرين. وفقاً لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية اليوم (الإثنين).



وأضافت الصحيفة أن نائب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض «بريان مورغنسترن» أعلن أمس (الأحد) أن المناظرة المخطط لها مسبقاً يوم 15 أكتوبر يجب أن تجرى. وأوضح للصحفيين في البيت الأبيض، أن الرئيس بصحة جيدة ومستعد للمناقشة وسيكون من المستحسن أن تعيد اللجنة المناظرة إلى الجدول الزمني.



وأشارت إلى أن حملة بايدن لم ترد على الفور على طلب للتعليق.



يشار إلى أن لجنة المناظرات الرئاسية ألغت مناظرة الخميس، وأعلنت أنها ستحولها من شخصية إلى افتراضية. فيما رفض ترمب الشكل الافتراضي واقترح تأجيل المناظرتين المتبقيتين لمدة أسبوع، وهو ما احتجت عليه حملة بايدن.



في النهاية، قرر ترمب تنظيم تجمع حاشد في 15 أكتوبر، بينما قال بايدن إنه سيعقد مجلس البلدية الخاص به.



وقالت اللجنة في بيانها يوم الجمعة، «من الواضح الآن أنه لن يكون هناك نقاش يوم 15 أكتوبر، وستحول انتباهها إلى الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها في 22 أكتوبر».



ومن ناحيته أعلن بايدن أنه سيتبع نصيحة الأطباء بشأن ما إذا كان سيظهر علناً مع ترمب مرة أخرى بعد تشخيص الأخير، لكنه أكد أنه لن يحضر المناقشة إذا كان الرئيس لا يزال مصاباً بالفايروس.