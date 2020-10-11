أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل السبل مع أشقائنا وحلفائنا. وقال في خطاب أمام مجلس الشورى اليوم (الأحد): لن تؤخرنا المستجدات الطارئة عن متابعة التزاماتنا تجاه قضايانا الإقليمية وعلاقاتنا الدولية وسنواصل الحفاظ على أمننا. وأضاف: «نوجه السلطة التنفيذية بإنشاء صندوق يستثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني».وفي 15 سبتمبر الماضي، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.