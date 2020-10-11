أعلن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم (الأحد)، التزام الحكومة اليمنية بمقتضيات اتفاق الأسرى ومبدأ الكل مقابل الكل الذي اعتمده اتفاق ستوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً بمن فيهم الأربعة المشمولون في قرارات مجلس الأمن الدولي.وناقش الحضرمي مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر خضر أول عمر، عدداً من القضايا بما فيها الإجراءات اللوجستية لإتمام عملية تبادل الأسرى والمعتقلين وفقاً لما تم الاتفاق عليه مؤخراً في سويسرا، مثمناً الجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لانجاح هذه العملية الإنسانية.بدوره، أعرب مسؤول الصليب الأحمر الدولي عن أمله استكمال انتهاء العملية وبقية المراحل مستقبلاً بكل نجاح، مؤكداً حرص المنظمة على التنسيق الكامل لضمان انجاح عملية تبادل الأسرى وفقاً للاتفاق.وكان اتفاق مونترو بسويسرا يقضي بتبادل 681 حوثياً مقابل 400 من أسرى الشرعية بينهم 19 من أسرى التحالف العربي حيث مقرراً أن تتم عملية التبادل الخميس القادم 15 أكتوبر.