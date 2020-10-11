أعلنت وكالة الاستخبارات في العراق، اليوم (الأحد)، القبض على إرهابي حول منزله في محافظة كركوك شمالي البلاد إلى ورشة لتصنيع السيارات المفخخة.وقالت الوكالة في بيان لها: «من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية».وأضافت، أن «هذا الإرهابي حول منزله إلى ورشة لتصليح العجلات الخاصة بداعش الإرهابي، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وأن من كان يدير هذه الورشة هو ولده الهارب حالياً والمطلوب وفق مذكرة قبض لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية».