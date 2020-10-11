تواصل إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كشف المستور وفضح خفايا وخبايا «نظام الحمدين» في قطر، ودوره في دعم وتمويل الإرهاب والإرهابيين. وأكد مراقبون سياسيون أن قطر لاتزال حتى الآن تؤجج الحرب في ليبيا بالتورط مع تركيا في دعم وتدريب وتسليح مليشيا موالية لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس.

وكشفت إحدى الرسائل التي أفرج عنها والمتعلقة بقضية استخدام كلينتون إيميلها الخاص عن دور الدوحة في زعزعة استقرار ليبيا، واتهام رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل لقطر بمحاولة لعب دور أكبر من اللازم في شؤون بلاده، ودعم فصائل متشددة، عبر تصريحات أذيعت في تلك الفترة.

وفضح الايميل المؤرخ في أكتوبر 2011 دور الدوحة في تحالف دولي ساعد على الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في أكتوبر بعد أكثر من 40 عامًا في السلطة.

وقال جبريل الذي استقال في أكتوبر 2011 بعد القبض على القذافي وقتله، في مقابلة بثتها قناة «العربية»: «أعتقد الآن أن قطر تحاول لعب دور أكبر من إمكاناتها الحقيقية». وبحسب الإيميل المرسل إلى هيلاري كلينتون، يعتقد مسؤولون ليبيون ودبلوماسيون غربيون، أن قطر وهي واحدة من أصغر الدول في العالم العربي، تقدم الأموال والمساعدة الفنية للقادة العسكريين الإسلاميين المتشددين في ليبيا. ولم تنف الدوحة تصريحات جبريل، الذي اتهم قطر بالانحياز لفصائل بعينها في الصراع في ليبيا. وقال «الحقيقة أن قطر لديها ما يمكن تسميته بالأدوات الناعمة. ولكن سواء كانت قطر أو أي دولة أخرى، كل الدول عندما تصل إلى حالة ما يسميه علماء السياسة توسعًا يتجاوز الإمكانات، فهذا يؤدي إلى كسرها».

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وجه انتقادات نادرة قبل أيام إلى وزير الخارجية مايك بومبيو لعدم قدرته على نشر إيميلات هيلاري كلينتون، لكن بومبيو تعهد (الجمعة) بنشر رسائل البريد الإلكتروني المثيرة للجدل التي يقول المعسكر الرئاسي إنها ستُثبِت أنه ينبغي محاكمة كلينتون.