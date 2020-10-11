جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التأكيد على أنه لا مصالحة مع من يريد هدم مصر، أو تشريد شعبها. وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة اليوم (الأحد)، إن البلاد تواجه تحديا كبيرا عنوانه استقرار الدولة. وأضاف أن الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضي لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، وتعيد تصديرها للرأي العام في مصر، لتحويله أداة تدمر للدولة. واعتبر أن وعي الشعب المصري للتحديات يجعل تجاوزها متاحاً، لافتا إلى أن هناك قوى تسعى للوصول للحكم لا تعرف حجم التحديات التي تواجه البلاد. وأكد أن ما تحقق في 5 سنوات في مصر تجاوز عمل 20 عاما. ورأى أن خبرة مصر التاريخية مع الحروب والأزمات تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة.

وكان السيسي حذر في كلمة له بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر الثلاثاء الماضي، من الأطماع الخارجية في مصر، مؤكدا أنها لم تنته. وقال إن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل، لافتا إلى أن «مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات».

من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر واجهت بعض التحديات خلال عشرينيات القرن الماضي، ودخلت في سلسلة من الحروب أثرت على مسيرة التنمية بدءاً من عام 1956، لكنها حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات مواجهة فايروس كورونا. وأضاف أن مصر خاضت حروبا في القرن الماضي خلال 17 عاما، بالإضافة إلى أنها عانت من عدم الاستقرار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، لكنها تمكنت من تحسين وضعها أخيرا.