بعد 24 ساعة من تشديد الخناق على النظام الإيراني بحزمة عقوبات أمريكية جديدة، شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم (الجمعة)، مفاوضات أمريكية أوروبية سعياً للاتفاق على السياسات المتعلقة بمواجهة طهران خلال المرحلة القادمة. وتطرقت المفاوضات إلى مناقشة منع بيع الأسلحة العسكرية الخطيرة للنظام الإيراني، وتحميله مسؤولية التورط في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر من العام الماضي، إضافة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف برنامج إيران النووي المزعزع للاستقرار.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن الممثل الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز، عقد مباحثات مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.وأعلن موقع وزارة الخزانة الأمريكية أمس (الخميس)، فرض عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، فيما تكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.وأفاد الموقع بأن «موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية». وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية. وشدد على أن إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني.