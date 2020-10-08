أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا أدانوا هجوم الحوثيين على مأرب، موضحة في البيان الذي نشره موقع السفارة أن اجتماع سفراء الدول الأربع في 30 سبتمبر خصص لمناقشة الوضع في اليمن خصوصا الجوانب الاقتصادية.وأدان المجتمعون استمرار هجوم الحوثيين على مأرب، وهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ الأخيرة على السعودية.وأفاد البيان بأن الدول الأربع لاحظت بقلق شح العملات الأجنبية وما يقابلها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، معلنة عن تعاونها مع الحكومة اليمنية للتخفيف من المخاطر الاقتصادية قصيرة الأجل المتعلقة بعدم استقرار العملة والأسعار.ورحب المجتمعون بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ولاسيما المساهمة المهمة التي قدمتها السعودية والإمارات في جدول الأعمال، مؤكدين التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن.وأعرب المجتمعون عن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، وجهوده للتوصل إلى «اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني».وشدد سفراء الدول الأربع على المخاطر البيئية والاقتصادية والإنسانية الجسيمة التي تشكلها ناقلة النفط «صافر»، مطالبين الحوثيين بتسهيل مهمة التقييم والإصلاح التابعة للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.