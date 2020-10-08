أفادت بعض المصادر من داخل مدينة الحزم مركز محافظة الجوف اليمنية، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد مباشر من طيران التحالف تواصل التقدم باتجاه الحزم، وسط انكسارات للمليشيات الحوثية، وهروب جماعي لقادتها مصحوبين بأسرهم نحو صنعاء.

وتمكنت القوات الحكومية من الاقتراب من منطقة المرازيق (شرقاً) وهي أولى المناطق السكنية باتجاه مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد تحرير مناطق ومواقع عدة أهمها مطاو، وقناو، والسعراء، وابليق شرق الحزم، وهو ما يمهد للتقدم نحو معسكر اللبنات الإستراتيجي وبئر المرازيق.

وكانت قوات الشرعية أعلنت تحرير معسكر الخنجر الإستراتيجي وإحكام السيطرة الكاملة عليه وتحرير مساحات واسعة تقدر بنحو 30 كيلومتراً ودحر مليشيات الحوثي منها.

وشنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت عربات عسكرية محملة بعناصر مليشيات الحوثي في جبل السعراء شرق الحزم. فيما تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة من أسر عناصر من المليشيات الحوثية في جبهة السعراء شرق الحزم.

ويرى عدد من المراقبين، أن المليشيات الحوثية فقدت السيطرة على عدد من المواقع المهمة، بعد تضييق الخناق عليها، وفتح جبهات في مأرب والجوف، والحديدة، والمديريات الواقعة على الساحل الغربي، وهو ما أنهك المليشيات وأصاب عناصرها بالإحباط، بعد تناثر جثث المئات من المقاتلين الحوثيين في العراء، ولم يلتفت قادتهم لهم، وإنما فضلوا الهروب باتجاه صنعاء.