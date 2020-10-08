اعتبر السفير الأمريكي السابق في بيروت جيفري فيلتمان أنّ التوصل إلى اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لبدء محادثات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين فرصة جيدة للبلدين لتمكينهما من استخدام مواردهما الطبيعية في البحر.

وتوقّع فيلتمان، في حوار مع موقع «الحرة»، أن يبقي «حزب الله» على ورقة مزارع شبعا «كذريعة وحجة للحفاظ على ترسانته العسكرية التي تشكّل خطراً على لبنان».

كما تساءل فيلتمان، الذي عمل أيضاً وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ومساعدا لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، عمّا إذا كان «حزب الله» قد سهّل عملية الوصول إلى الاتفاق مع إسرائيل الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحويل الأنظار عن عرقلته لتشكيل الحكومة اللبنانية على أن يقوم بعرقلة المفاوضات في وقت لاحق.