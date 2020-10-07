حذرت روسيا من استمرار تدفق المقاتلين السوريين إلى أرمينيا في ظل استمرار المواجهات مع الجارة أذربيجان، فيما تتناقل وسائل إعلام عدة مشاركة سوريين إلى جانب أرمينيا بدعم من الجانب التركي.وقال الكرملين في تصريح أمس (الأربعاء)، إن المسلحين السوريين في المنطقة المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، يشكلون خطراً كبيراً وموضع قلق ملموس بالنسبة لموسكو.وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في معرض تعليقه على تصريح الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق أمس، أن موسكو تتحمل التزامات محددة أمام أرمينيا كدولة حليفة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.في غضون ذلك، يستمر التشاور الروسي الإسرائيلي حول الوضع في سورية، فيما تتقدم إيران أجندة المحادثات الروسية الإسرائيلية.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي بحثا خلالها قضايا إقليمية ملحة، إذ ذكر نتنياهو على حسابه في «تويتر» أنه ناقش هاتفيا مع بوتين مسائل الأمن الإقليمي والعدوان الإيراني والوضع في سورية.إلى ذلك، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك عن قلقه جراء الانكماش الاقتصادي المستمر في سورية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في سياق يحتاج فيه أكثر من 11 مليون شخص للمساعدات الإنسانية بشكل عاجل.وأضاف أن ارتفاعَ الأسعار طال وسائل الوقاية من فايروس كورونا في وقت تتزايد فيه أعداد الإصابات بالبلاد، موضحا أن إحصائيات برنامج الغذاء العالمي تظهر أن 9.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.