أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي اليوم (الأربعاء) إصابتها بفايروس كورونا، مؤكدة أنها لا تحمل أعراضا وهي بصحة جيّدة.وقالت في مقطع فیدیو نشرته على الصفحة الرسمیة للحزب إنھا لا تعاني من أعراض المرض، ولكن نتائج التحالیل أثبتت إصابتھا بالوباء، وھي تخضع حالیا للحجر الصحي. وأكدت أن كل أعضاء الحزب خضعوا للتحالیل اللازمة بعد أن تم تسجیل إصابات بالبرلمان.وحذرت موسي من الطريقة المتخاذلة التي تتعامل بها رئاسة مجلس نواب الشعب في اتخاذ الإجراءات الوقائية مع الوباء. ودعت النواب الذين حضروا الجلسات الأخيرة لإجراء فحوص كورونا والالتزام بالحجر الصحي حتى تظهر نتائج التحاليل.يذكر أن رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ أعلن (الاثنين) إصابته بفايروس كورونا.وتشهد تونس ارتفاعاً في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية، وتجاوز إجمالي الإصابات 23 ألف حالة وأكثر من 300 وفاة.