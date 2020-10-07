قال مسؤول في الإدارة الأمريكية أمس (الثلاثاء) إن ستيفن ميللر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب، ثبتت إصابته بفايروس كورونا، حسب ما نشرته وكالة (إن بي سي) الأمريكية اليوم.

ميلر، 35 عامًا، أصيب بالفايروس يوم الثلاثاء الماضي بعد العمل عن بعد في الأيام الخمسة السابقة واختباره سلبيًا كل يوم حتى تلقي نتيجة اختباره الإيجابية يوم أمس، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.

وأشارت ماكناني إلى أن هناك تفشيا للفايروس بشكل واضح في البيت الأبيض، مؤكدة في الوقت ذاته على استجابة البيت الأبيض تجاه ذلك.

وفي السياق نفسه، أظهرت الفحوص الطبية إصابة المزيد من المساعدين في البيت الأبيض بفايروس كورونا المستجد، حيث اشترط المرشح الديموقراطي جو بايدن، أمس (الثلاثاء)، عدم إجراء المناظرة التلفزيونية الثانية المقررة في 15 أكتوبر الجاري إذا لم يشف الرئيس ترمب تماما من المرض تماماً.

من جانبه، قال ترمب في تغريدة على تويتر إنه يتطلع للمشاركة في المناظرة الثانية مع المرشح بايدن، في حين أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) أن كبار قادتها دخلوا حجرا صحيا بعد ثبوت إصابة أحد القادة العسكريين بفايروس كورونا. كما سجلت في صفوف العاملين بالبيت الأبيض، بينهم عضو في المكتب الإعلامي.