بعد نحو 13 عاماً على اختفائه، قضت محكمة أمريكية على نظام الملالي بدفع أكثر من 1.4 مليار دولار تعويضاً لأسرة روبرت ليفينسون أحد العاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي الذي اختفى خلال زيارة لجزيرة إيرانية عام 2007. وقال قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي، في قرار صدر أواخر الأسبوع الماضي؛ إنه أقر توصية خبير خاص بمنح أسرة ليفينسون 107 ملايين دولار على سبيل التعويض. كما حكم بدفع 1.3 مليار دولار تعويضاتٍ عقابيةً.ورحبت الأسرة بالقرار، لكنها قالت: «حتى الآن، لم تواجه إيران أي عواقب لأفعالها». وأضافت: «أن قرار القاضي لن يعيد بوب إلى الوطن، لكننا نأمل أن يمثل تحذيراً لإيران من القيام باحتجاز رهائن آخرين».