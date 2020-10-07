جدد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس (الثلاثاء)، الثقة في الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة.واستقبل الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الذي وضع استقالته واستقالة الحكومة بتصرفه. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد أثنى أمير الكويت على جهود رئيس الحكومة والوزراء في أداء المهام المنوطة بهم، مؤكدا ثقته بالحكومة الحالية لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات.