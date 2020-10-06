حذر نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو مما وصفه بـ«نهج تركيا الخطير». وقال في مداخلة مع قناة «العربية»، مساء اليوم (الثلاثاء)، مع تصاعد المعارك في الإقليم فإن نهج تركيا العسكري في القوقاز خطير للغاية، مضيفاً أن صراع كاراباخ يتحول من ثنائي إلى إقليمي. وعبر عن قلق البرلمان الأوروبي من دور تركيا في النزاعات الإقليمية، داعيا أنقرة إلى التقيد بأجندة سلمية من أجل الحوار. ودعا نظام أردوغان إلى وقف سياسته العدوانية في البحر المتوسط.وأقرت تركيا رسميا اليوم بدعمها لأذربيجان، وحثت العالم على الوقوف إلى جانب أذربيجان في الصراع حول كاراباخ، وشككت في فائدة وقف إطلاق النار في الإقليم الانفصالي ذي الغالبية الأرمينية.وفي تصريحات تصب الزيت على النار، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال زيارته إلى باكو «إن وضع هذين البلدين على قدم المساواة يعني مكافأة المحتل. على العالم أن يكون إلى جانب أصحاب الحق، وتحديدا إلى جانب أذربيجان». وأضاف: «ثمة دعوات لوقف إطلاق النار، لكن ماذا سيحصل بعدها؟».واعتبر أن الدعوة الأخيرة لوقف إطلاق النار لا تختلف عن سابقاتها. وتابع «حسنا، ليحصل وقف لإطلاق النار لكن ما النتيجة المتوقعة؟ هل يمكن للعالم أن يقول لأرمينيا أن تنسحب فورا من أراض أذربيجانية، أو أن يأتي بحلول لانسحابها؟» وأجاب: «كلا». وأضاف «إنهم يوجهون النداء نفسه منذ نحو 30 عاما».