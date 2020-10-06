قتل ما لا يقل عن 15 شخصاً وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة اليوم (الثلاثاء) في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية في شمال شرق حلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل عملية درع الفرات والقوات التركية شمال شرق حلب، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد عثمان وسط المدينة.

وأعلن أن الانفجار أدى إلى مقتل 15 شخصاً حتى اللحظة وإصابة أكثر من40 بجراح كحصيلة أولية، بالإضافة لحدوث دمار كبير في مكان وقوع الانفجار، مؤكداً أن الحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بحالة خطيرة.

وكان انفجار مماثل شهدته مديرية عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب أمس (الإثنين)، نتيجة سيارة ملغمة انفجرت قرب مفرق معراتا على أطراف مدينة عفرين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة.

وتواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها انتهاكاتها بحق المدنيين في عفرين، إذ إصيبت اليوم امرأة وطفلها بجروح خطيرة في قصف عشوائي لفصيل صقور الشمال الموالي لأنقرة، واستهدفت عائلة كانت تعمل في قطاف الزيتون ضمن أحد البساتين الزراعية في منطقة الشيخ خروز الواقعة شمالي مدينة عفرين، بحسب المرصد السوري.