جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت صباح اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقصر بيان العامر حيث وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف أمير الكويت.

جدد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات.